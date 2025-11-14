The Mirror: британец умер после пересадки волос

Фото: 123RF.com/milkos

Житель Великобритании Ментор Рама внезапно умер после пересадки волос и стоматологического лечения в турецком Стамбуле. Об этом сообщает The Mirror.

В материале сказано, что 36-летний мужчина вернулся в отель после процедур и внезапно почувствовал себя плохо. Медики доставили его в больницу, где его состояние ухудшилось, после чего он умер.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, а потом передали его близким. Полицией было начато расследование.

Отмечается, что иностранцы приезжают в Турцию за медицинскими процедурами из-за низких цен. Часто турецкие медицинские центры предлагают пациентам из других стран трансфер, проживание в отеле и сами медицинские услуги.

По данным МИД Великобритании, за шесть лет не менее 28 британцев умерли после подобных медицинских процедур.

