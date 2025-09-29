Daily Mail: жительница США попала в загробный мир после остановки сердца

Фото: 123RF/mohsinmajeed7

Жительница Техаса в США Триша Баркер рассказала, как попала в загробный мир после того, как у нее на 2,5 минуты остановилось сердце, передает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

В возрасте 21 года Баркер попала в серьезную аварию с переломами позвоночника и множественными травмами. При этом у девушки не было медицинской страховки, из-за чего она ждала помощи 17 часов, а уже на операционном столе ощутила, как "покидает" свое тело. При этом врачи подтвердили, что примерно в этот момент у нее остановилось сердце.

"Я увидела светлых существ позади хирургов. Они имели серебристо-белый, золотой, желтый и синий цвета. Эти существа были андрогинными", – поделилась женщина.

По ее словам, в этом состоянии она "ходила сквозь стены", а позже оказалась на зеленом пастбище, где встретилась с покойным дедушкой и увидела Бога.

Ранее о "загробном мире" рассказал житель Великобритании Дейв Синглтон. Он пережил клиническую смерть, которая длилась 8 минут, и увидел "красивейший сад", из которого доносились голоса ушедших из жизни родных и близких. Причем мужчина был так счастлив и доволен, что не хотел оттуда уходить.

