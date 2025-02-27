DM: британец увидел загробный мир во время восьмиминутной остановки сердца

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Житель Великобритании Дейв Синглтон пережил клиническую смерть, длившуюся восемь минут, и увидел загробный мир. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Mirror.

У 65-летнего британца начались проблемы с сердцем. В какой-то момент состояние мужчины сильно ухудшилось, из-за чего он попросил соседку вызвать скорую помощь.

Приехавшие врачи экстренно госпитализировали Синглтона и подключили его к системам жизнеобеспечения. Однако это не помогло предотвратить остановку сердца. Именно в этот момент британец, по его утверждению, и оказался в загробном мире.

По словам Синглтона, он увидел красивейший сад, из которого доносились голоса ушедших из жизни родных и близких. Причем мужчина был так счастлив и доволен, что не хотел оттуда уходить.

Врачи вернули его к жизни, после чего установили британцу кардиостимулятор. Как отметил сам Синглтон, случившееся утешило его и вдохновило на творчество.

Ранее доктор Кэтрин Мэнникс заявила, что во время смерти у человека кончается энергия. Она сравнила умирающего со старым телефоном, у которого не заряжается батарея аккумулятора.

Кроме того, многие из людей в последние моменты существования не чувствуют голод. Они не едят, потому что тело умирает, рассказала Мэнникс.