Врач Мэнникс: многие люди в последние моменты существования не чувствуют голод

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Во время смерти у человека кончается энергия. Доктор Кэтрин Мэнникс сравнила умирающего со старым телефоном, у которого не заряжается батарея аккумулятора, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Daily Mail.

Кроме того, многие из людей в последние моменты существования не чувствуют голод. Они не едят, потому что тело умирает.

По словам Мэнникс, с возрастом нужно больше спать, чтобы хватало сил для действий и размышлений. Однако постепенно человек находится в бессознательном состоянии. Организм может попытаться "перезапуститься", что может привести потом к клинической смерти.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что недосып грозит человеку серьезными проблемами со здоровьем. Он уточнил, что люди с продолжительностью сна меньше шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% – риск ранней смерти. Также у тех, кто спит меньше пяти часов в сутки, на 50% выше вероятность развития ожирения.

