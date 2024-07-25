Мурашко предупредил россиян о риске ранней смерти из-за недосыпа

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Недосып грозит человеку серьезными проблемами со здоровьем. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме "Здоровое общество".

"Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% – более высокий риск ранней смерти", – цитирует презентацию главы ведомства РИА Новости.

Как отметил Мурашко, у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, также на 50% выше вероятность развития ожирения.

Влияние на здоровье оказывает и хронический стресс. Он может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40–60%, добавил министр.

Ранее Мурашко заявил о том, что ощущение возраста у россиян сместилось примерно на 10 лет. Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами. Он подчеркнул, что это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью.

Россиянам также рассказали, как выбрать правильную подушку для сна. Как пояснил заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей ФГБУ НМХЦ имени Н. И. Пирогова Ринат Богданов, подушка должна быть высокой и более жесткой, а во время сна на животе – клиновидной, мягкой и низкой.