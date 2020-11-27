Психолог дала совет, что делать со страницей умершего человека в соцсетях

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о том, что теперь на страницах умерших пользователей появится специальная отметка. Она будет отображаться вместо даты и времени последнего визита. Схожая опция существует и в других популярных соцсетях. Разбираемся, что происходит со страницами умерших людей, а также нужно ли их удалять.



"Страница умершего человека"

Специальную отметку на странице умершего человека в соцсети "ВКонтакте" могут попросить поставить его родственники. Но только в том случае, если предоставят в техподдержку фото свидетельства о смерти.





пресс-служба соцсети "ВКонтакте" Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в соцсети "ВКонтакте" пользователи увидят в профиле надпись: "Страница умершего человека".

Отмечается, что надпись другим пользователям будет видна только на странице. В поиске и списках друзей она не отобразится. Если же родственники не хотят оставлять профиль покойного, то его могут удалить. Соцсеть "ВКонтакте" работает со страницами умерших с 2011 года. Раньше родственники могли через техподдержку "законсервировать" профиль, чтобы он оставался без изменений, или же удалить его.

Подобная опция существует и в социальной сети "Одноклассники". Там по запросу родственников страницу умершего могут скрыть или сохранить, добавив памятную черную ленту и сделав аватар в черно-белом стиле. Во втором варианте она станет доступна только друзьям.

Надпись "Светлая память" рядом с именем умершего появляется и в Instagram. После установки памятного статуса никто не сможет менять в аккаунте публикации или информацию. Особый статус профилю покойного придают и в Facebook. Кроме того, в соцсети есть возможность при жизни назначить хранителя страницы. Он получит право добавлять в друзья, а также менять аватар и фото обложки.

Еще в ноябре 2016 года сообщалось, что только в Facebook уже около 20 миллионов страниц умерших пользователей. Предположительно, число таких профилей может превысить количество аккаунтов живых людей уже к 2065 году.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Удалить или оставить?

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал Москве 24, что мощностей социальных сетей хватит для того, чтобы и пополняться новыми пользователями, и хранить страницы умерших людей.

"Чисто технически социальные сети – нагрузоемкие пространства. Но в первую очередь за счет видео и фото, а уже после за счет текстов. Так, один ролик, размещенный на странице, весит примерно столько же, сколько и половина аккаунта, если считать только картинки и текст. Если на страницах, которые уже не используются, удалять все видео, их точно можно хранить очень долго", – говорит эксперт.

Щельцин привел в пример YouTube, куда только одних видео, которые набирают меньше 10 просмотров, в день "заливают" миллионы часов. Однако даже при таком объеме информации мощностей сервиса хватает для стабильной работы. Аналогичная история и с другими социальными сетями, считает собеседник Москвы 24.





Арсений Щельцин гендиректор АНО "Цифровые платформы" Уже сейчас в Facebook есть все мощности, чтобы стабильно работать в 2065 году, когда, по прогнозам, количество страниц умерших пользователей превысит число живых.

Рассуждая об этической стороне вопроса, социальный психолог Наиля Бирарова в разговоре с Москвой 24 отметила, что близкие умершего будут еще больше испытывать боль, заходя на его страницу в соцсети.

"Думаю, эти страницы оставляют для того, чтобы возвращаться к тем живым чувствам, которые были. Чтобы помнить и не забывать. Это больше делается для живых, для родственников ушедших из жизни. Может быть, так им легче знать, что они не одни в своем горе", – говорит она.

Тем не менее, если слишком углубляться в воспоминания, это может привести к затяжной депрессии. Поэтому аккаунт лучше удалить, считает специалист.

Кроме того, те, у кого в друзьях остались умершие пользователи, зачастую потом не решаются их удалять, даже если это были малознакомые люди. По словам психолога, здесь срабатывает чувство вины.





Наиля Бирарова социальный психолог Соцсеть – это жизнь человека. Удалив страницу, многие начинают думать, что таким образом забывают умершего, начинают все с чистого листа. Это чувство вины из-за того, что есть чувство предательства.

В такой ситуации специалист советует дать себе время на то, чтобы пережить эту ситуацию, после чего принимать решение об удалении страницы из друзей.

