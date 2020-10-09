Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в соцсети фото вида из окна

13:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин рассказал агентству "Прайм", почему не стоит выкладывать фото видов из окна в социальные сети.
По словам эксперта, многие люди даже не задумываются о том, что выкладывают в Сеть данные, которыми могут воспользоваться недоброжелатели.
"Некоторые социальные сети и сайты не "очищают" историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF-данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана", – рассказал Аверин.
Специалист сообщил, что если пользователь отправит в личном сообщении в соцсети фото при включенных геоданных, то метка укажет, где был сделан снимок. А этого, по мнению Аверина, вполне достаточно, чтобы недоброжелатель мог начать слежку.
Также эксперт предостерег граждан: не стоит выкладывать в соцсети фотографии паспортов, билетов, банковских карт. Вся эта информация, отметил Аверин, может использоваться мошенниками в корыстных целях.
Ранее эксперт рассказал, как включать компьютер с телефона.
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