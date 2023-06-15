Россиянам рассказали, как узнать "прогноз смерти"

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Людям после 40 лет необходимо как минимум раз в год сдавать анализ, помогающий оценить риск развития смертельно опасных заболеваний. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.

По его словам, заболевания сердца и сосудов являются самой частой в мире причиной смерти. Так, атеросклероз опасен отсутствием жалоб у людей до приближения катастрофы. Эту болезнь Бобровский назвал лидером по коварству. Человек во время заболевания действительно не чувствует никаких изменений.

"То есть бляшки атеросклеротические растут, сосуды сужаются, а человеку не больно, он живет как ни в чем не бывало. Но в один момент происходит инсульт, инфаркт, или формируется и отрывается тромб. Катастрофа наступает моментально", – отметил он.

Как раз из-за этого, уточнил эксперт, людям необходимо часто сдавать специальный анализ крови. С точки зрения профилактической медицины важно следить за липидограммой. Такой анализ покажет соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина.

Липидограмма поможет выявить коэффициент атерогенности (показатель вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. – Прим. ред.). Многие коллеги из других стран, пояснил Бобровский, называют этот коэффициент прогнозом смерти.

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