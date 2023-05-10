Дерматолог объяснила, может ли автозагар навредить коже

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Средства для автозагара не вредят здоровью кожи, но не защитят кожу от УФ-лучей. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

По ее словам, в основе потемнения кожи на фоне использования автозагара лежит химическая реакция Майяра. Активное действующее вещество взаимодействует с кератином поверхностного слоя кожи, в результате в ней накапливается меланоидин, который и придает загорелый вид.

В качестве активного вещества все продукты для автозагара содержат моносахарид дигидроксиацетон (ДГА), получаемый из сахарной свеклы, тростника или глицерина. Некоторые автобронзанты дополнительно включают меланин, тирозин и его производные, а также эритрулозу – в природе она содержится в ягодах малины. Все эти вещества безопасны для кожи, отметила врач.



Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог Однако надо учитывать, что после использования автозагара затрудняется диагностика некоторых дерматозов, а также осмотр родинок и других новообразований кожного покрова.

Кроме того, некоторые автобронзанты могут вызывать сухость кожи. Чтобы не допустить этого, необходимо дополнительно использовать увлажняющие и питательные средства, посоветовала Мошкова.

Также нужно учитывать, что искусственный загар, в отличие от естественного, не способен защищать кожу от УФ-лучей. Поэтому важно продолжать пользоваться средствами с высоким уровнем SPF, заключила врач.

Ранее дерматолог-онколог Татьяна Кузьмина рассказала, что перед выходом на улицу следует узнавать уровень УФ-индекса – излучения в солнечном свете. При значениях выше 3 необходимо наносить на открытые участки кожи крем с SPF 30 или тональное средство с таким же фактором защиты.

