08:00Общество
Дерматолог объяснила, может ли автозагар навредить коже
Фото: 123RF/langstrup
Средства для автозагара не вредят здоровью кожи, но не защитят кожу от УФ-лучей. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.
По ее словам, в основе потемнения кожи на фоне использования автозагара лежит химическая реакция Майяра. Активное действующее вещество взаимодействует с кератином поверхностного слоя кожи, в результате в ней накапливается меланоидин, который и придает загорелый вид.
В качестве активного вещества все продукты для автозагара содержат моносахарид дигидроксиацетон (ДГА), получаемый из сахарной свеклы, тростника или глицерина. Некоторые автобронзанты дополнительно включают меланин, тирозин и его производные, а также эритрулозу – в природе она содержится в ягодах малины. Все эти вещества безопасны для кожи, отметила врач.
Кроме того, некоторые автобронзанты могут вызывать сухость кожи. Чтобы не допустить этого, необходимо дополнительно использовать увлажняющие и питательные средства, посоветовала Мошкова.
Также нужно учитывать, что искусственный загар, в отличие от естественного, не способен защищать кожу от УФ-лучей. Поэтому важно продолжать пользоваться средствами с высоким уровнем SPF, заключила врач.
Ранее дерматолог-онколог Татьяна Кузьмина рассказала, что перед выходом на улицу следует узнавать уровень УФ-индекса – излучения в солнечном свете. При значениях выше 3 необходимо наносить на открытые участки кожи крем с SPF 30 или тональное средство с таким же фактором защиты.
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