Британец пробежал несколько километров со сломанным в трех местах позвоночником

Фото: 123RF.com/mubin1

Житель Лондона Дерек Уилкс сломал позвоночник в трех местах, но продолжил пробежку. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал 49-летний Уилкс, во время пробежки он почувствовал острую боль в спине, но принял ее за мышечный спазм и пробежал еще несколько километров. Однако боль не утихала несколько недель. Тогда британец обратился к врачу, который выписал ему обезболивающие и отправил домой.

Только через три месяца, после направления на МРТ, выяснилось, что у Уилкса сломаны три позвонка. Первоначальные подозрения врачей на онкологическое заболевание не подтвердились. Анализ плотности костей показал, что причиной переломов стал остеопороз – заболевание, которое среди врачей считается "женским".

По словам британца, в его случае причиной развития остеопороза стали не вредные привычки и дефицит витаминов, а генетическая предрасположенность – заболевание было у всех его родственниц.

Сейчас Уилкс проходит лечение, принимает витамины и вынужден временно отказаться от бега, заменив его силовыми тренировками и упражнениями на равновесие.

Ранее житель Великобритании Пол Энглисс узнал о неизлечимой форме рака после того, как сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул. Мужчина долгое время игнорировал сильные боли в спине, но травма выявила миелому – злокачественное заболевание крови, вызвавшее повреждение позвоночника.