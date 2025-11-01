People: в США мужчина вышел из комы после аварии и обвинил в ДТП свою девушку

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Попавший в аварию американец Дэниэль Уотерман вышел из комы и обвинил свою девушку Лейгу Мамби в ДТП. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

Правоохранители выяснили, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в результате чего последняя, находясь за рулем автомобиля, намеренно влетела в дерево. Серьезные травмы получили и Мамби, и Уотерман. Последний также впал в кому.

Однако через некоторое время он пришел в сознание и рассказал следователям, что поругался с девушкой после того, как узнал о ее беременности. Тогда он попытался выйти из машины, но Мамби ускорилась и врезалась в дерево.

"Мне все равно, что произойдет, ты получишь то, что заслуживаешь", – заявила женщина перед столкновением.

Следователи уточнили, что выжить удалось лишь Мамби и ее нерожденному малышу. Уотерман через 8 месяцев после аварии заболел пневмонией и умер. Спасти его не удалось. Семья мужчины пытается оформить опеку над ребенком и ожидает результатов теста на отцовство.

"Мы не можем позволить ребенку расти с матерью, которая могла бы это сделать", – отметил дедушка умершего Майкл Гилман.

