Школьник за рулем отцовской машины устроил аварию с четырьмя погибшими в США

Фото: depositphotos/dechevm

В США школьник за рулем отцовской машины устроил аварию, в которой погибли четыре человека, передает "Радио 1" со ссылкой на People.

Инцидент произошел в 2023 году. 15-летний сын Ричарда Фергюсона, не имея водительских прав, сел за руль. Он двигался со скоростью 125 километров в час и проехал на красный свет, в результате чего столкнулся с машиной, которой управляла 50-летняя Тринидад Эрнандес.

В автомобиле находился ее муж и трое внуков. Один ребенок и женщина погибли на месте, остальных детей доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы.

При этом очевидцы рассказали, что на место аварии приехали родители подростка, которые пытались его увезти. Оказалось, что Фергюсон разрешил ему управлять автомобилем, несмотря на отсутствие водительских прав.

В итоге 68-летнего мужчину признали виновным в гибели нескольких человек. Ему грозит длительное тюремное заключение.

