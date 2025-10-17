Миллиардер Питер Тиль предрек апокалипсис и назвал имя возможного антихриста

Фото: depositphotos/mppriv

Миллиардер Питер Тиль заявил, что конец света уже начался, а антихрист находится среди людей. Такое мнение он высказал на ряде своих лекций в Сан-Франциско, пишет The Guardian.

По его мнению, власть антихриста подпитывается страхом перед различными экзистенциальными угрозами – изменением климата, искусственным интеллектом (ИИ) и ядерной войной. Тиль считает, что ради предотвращения войны люди согласятся на единый мировой порядок, что ограничит научно-технический прогресс.

ООН, Международный уголовный суд, экологические движения, а также попытки людей ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление апокалипсиса, уверен миллиардер.

Тиль не исключил, что самим антихристом окажется человек, который критикует или выступает против научно-технического прогресса, особенно в области компьютерных технологий.

В частности, им могут оказаться экоактивистка Грета Тунберг, противник исследований в области ИИ Элиезер Юдковский, а также инвестор Марк Андриссен. Последний считает, что развитие искусственного интеллекта нужно ускорить, даже если это погубит мир.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что конец человеческой цивилизации неизбежен, а дата второго пришествия Христа остается тайной, которая откроется только с самим событием. Но наиболее важным вопросом для человека являются собственная кончина и встреча с Богом.

Патриарх объяснил, что это и будет для умершего вторым пришествием, потому что человек предстанет перед Господом. Поэтому он призвал верующих меньше думать об апокалипсисе и больше – о спасении души.

