09 января, 16:15

Транспорт

Больше 30 машин отбуксировали сотрудники службы эвакуации "Московского паркинга"

Автомобилисты не могут проехать по обледеневшей дороге на участке Ленинского проспекта

ЦОДД порекомендовал москвичам использовать метро из-за непогоды

Более 40 рейсов задержали в аэропортах столичного региона

Грузовики застряли в снегу на Савеловском путепроводе

Движение закрыли между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" Калининской линии метро

Рейсы из Москвы задержали в аэропорту Шереметьево

Самый длинный городской трамвайный диаметр в мире появится в Москве

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

Сергей Собянин: транспортный хаб "Курская" становится еще комфортнее

Больше 30 машин отбуксировали сотрудники службы эвакуации "Московского паркинга" из-за непогоды. Москвичам настоятельно рекомендуют отказаться от личного транспорта.

К вечеру сугробы в столице могут вырасти до 65 сантиметров. Это станет абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений. Коммунальная техника работает в круглосуточном режиме.

Максим ШаманинМария Панкратова

