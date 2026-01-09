Больше 30 машин отбуксировали сотрудники службы эвакуации "Московского паркинга" из-за непогоды. Москвичам настоятельно рекомендуют отказаться от личного транспорта.

К вечеру сугробы в столице могут вырасти до 65 сантиметров. Это станет абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений. Коммунальная техника работает в круглосуточном режиме.

