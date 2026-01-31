Форма поиска по сайту

31 января, 18:15

Экономика

Россияне в 2025 году впервые за семь лет взяли менее миллиона ипотек

Обувь для космоса производят в городском технопарке Москвы

В России могут ввести месячный лимит на внесение наличных через банкоматы

"Деньги 24": "Семейную ипотеку" будут оформлять только на одного из супругов с 1 февраля

"Деньги 24": Центробанк РФ сможет ограничивать срок действия платежных карт

"Деньги 24": россияне купили 50 тонн золота в 2025 году

"Деньги 24": стоимость нефти Brent превысила 70 долларов

"Деньги 24": правила получения "Семейной ипотеки" изменятся в России с 1 февраля

Россияне смогут сэкономить при покупке зарубежных товаров в иностранных интернет-магазинах

Россиянам порекомендовали заменить карты платежных систем Visa и Mastercard

Российские банки в прошлом году выдали минимальное количество займов за последние 7 лет. По данным Центробанка, за 2025-й было оформлено меньше миллиона ипотечных кредитов. Общая сумма – около 4,5 триллиона рублей. Однако просроченная задолженность растет. Ее объем по итогам года превысил 200 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

Самая масштабная за последний год индексация социальных выплат начнется с 1 февраля. В результате увеличатся более 40 пособий и выплат. Их увеличат на 5,5%. Перерасчет выполнят автоматически, без подачи заявлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

