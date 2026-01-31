Россияне в 2025 году впервые за семь лет взяли менее миллиона ипотек

Российские банки в прошлом году выдали минимальное количество займов за последние 7 лет. По данным Центробанка, за 2025-й было оформлено меньше миллиона ипотечных кредитов. Общая сумма – около 4,5 триллиона рублей. Однако просроченная задолженность растет. Ее объем по итогам года превысил 200 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

Самая масштабная за последний год индексация социальных выплат начнется с 1 февраля. В результате увеличатся более 40 пособий и выплат. Их увеличат на 5,5%. Перерасчет выполнят автоматически, без подачи заявлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

