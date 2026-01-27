"Деньги 24": доля просроченных платежей по ипотеке увеличилась в России

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России растет ускоренными темпами. Эксперты связывают это с безрассудным поведением части заемщиков, которые брали кредиты по любым условиям, чтобы успеть получить льготную ипотеку.

По закону можно оформить кредитные каникулы на полгода при падении доходов более чем на 30% или при наступлении сложной жизненной ситуации. Также можно реструктурировать долг. Банк может пойти на это по запросу клиента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.