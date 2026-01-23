"Деньги 24": экономический эксперт назвал причины значительного укрепления рубля

Российский рубль завершил неделю значительным укреплением по отношению к американскому доллару. Экономический обозреватель Константин Цыганков выделил несколько ключевых факторов, способствовавших укреплению рубля.

Основной причиной укрепления он назвал действия Центробанка России, который за последний месяц на 70% увеличил объем ежедневных продаж иностранной валюты на внутреннем рынке, доведя его до эквивалента 17,5 миллиарда рублей.

Это увеличило предложение валюты и оказало поддержку рублю. Стабильность национальной валюты также традиционно поддерживает положительное сальдо торгового баланса, образовавшееся из-за превышения экспорта над импортом.

Об этом – в программе "Деньги 24".

