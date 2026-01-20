В России предложили запретить производство и продажу билетов банка приколов

Центробанк РФ предложил запретить производство и продажу билетов банка приколов. Такие банкноты активно продаются через маркетплейсы и объявления в интернете.

Специалисты ЦБ полагают, что такие купюры аферисты часто используют, чтобы обмануть пожилых или слабовидящих граждан. Жертвы мошенников не замечают предупредительных надписей на банкнотах и ориентируются на цвет и оформление купюры, которые полностью совпадают с настоящими деньгами.

