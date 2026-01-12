Аналитики рынка недвижимости сделали прогноз на 2026 год

Некоторые аналитики рынка недвижимости в России заявили о стабилизации цен на жилье после непрерывного роста стоимости.

Стагнация отмечалась с 2015 по 2019 год, но затем цены резко пошли вверх. В 2020 году ввели льготную ипотеку, из-за чего начался бум на рынке недвижимости, а застройщики стали активнее повышать цены.

Подробнее о прогнозах на 2026 год в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

