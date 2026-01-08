Москва заняла первое место в России по производству электромобилей и микроэлектроники

Москва заняла первое место в стране по объему производства в таких высокотехнологичных отраслях, как электромобилестроение, микроэлектроника, аэрокосмическая и медицинская промышленность. В столице открыто более 4,5 тысячи предприятий, где работает 755 тысяч человек.

Примером может служить завод "Москвич", который ежедневно выпускает до 90 автомобилей и переходит на полную локализацию, включая производство собственных аккумуляторов. Планируется, что к 2030 году площади промышленной инфраструктуры увеличатся до 25 миллионов квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.