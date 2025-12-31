Российские банки начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы. Теперь, чтобы подтвердить такую операцию, банк будет звонить клиенту. При этом снять деньги повторно можно не ранее чем через пять минут.

Ранее банки стали также блокировать крупные денежные переводы и уточнять у отправителей их цель. Такие меры призваны обезопасить клиентов от влияния мошенников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

