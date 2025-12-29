Сотовые компании и интернет-провайдеры России повысят цены в новом году

Ряд сотовых компаний и операторов домашнего интернета предупредили абонентов об увеличении тарифов в наступающем году. По некоторым данным, услуги подорожают на 150–300 рублей. У части пользователей безлимитный интернет может стать платной ежедневной опцией.

В Федеральной антимонопольной службе обещали проверить обоснованность повышения цен. Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, операторы объясняют рост затрат необходимостью инвестиций в развитие сетей, повышением зарплат и увеличением НДС до 22% с 2026 года.

