06 октября, 11:30

Экономика

Магазины одежды в России стали массово закрываться в ТЦ

Магазины одежды в России стали массово закрываться в торговых центрах и переходить в онлайн-торговлю. Причинами стали высокая аренда, налоги, зарплаты и отток покупателей на маркетплейсы.

По данным аналитиков, покупатели все чаще стали выбирать онлайн-покупки из-за экономии времени, возможности примерить несколько вещей и не ездить по разным магазинам. Выручка офлайн-магазинов по сравнению с 2019 годом не выросла, а в некоторых случаях торговля в торговых центрах стала убыточной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

