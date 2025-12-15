"Деньги 24": продажи электроники и бытовой техники сократились на 9% в России

Продажи электроники и бытовой техники в России сократились на 9% за 10 месяцев, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Наибольшее падение зафиксировано в сегментах смартфонов, ноутбуков и телевизоров.

В то же время продажи кофемашин и кофеварок выросли на 10% в штуках и на 7% – в рублях. Увеличение спроса связано с подорожанием кофе в заведениях и доступными китайскими моделями до 5 000 рублей, составляющими почти половину продаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.