В Москве появились личные помощники для айтишников

В Москве появились личные помощники или няни для взрослых, в частности для специалистов IT-сферы. Такие ассистенты предлагают напоминать о приеме пищи и сне, готовить еду и помогать в быту.

Как отмечают эксперты, появление подобных вакансий отражает образ жизни в большом городе. Потребность в живом общении и заботе в эпоху интернета порождает спрос на такие услуги. Чаще всего объявления размещает молодежь, для которой это подработка или способ монетизации хобби.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.