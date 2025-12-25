Форма поиска по сайту

25 декабря, 08:00

Общество

Поколение зумеров стало чаще использовать ChatGPT для советов в повседневной жизни

Специалисты рассказали, как продлить жизнь покупным живым елкам

Максимальное единое пособие на детей в РФ превысит 18 тыс руб в следующем году

285 детей родились в Москве 24 декабря

Эксперт рассказал, как часто надо получать допобразование

Ставку по "Семейной ипотеке" могут привязать к количеству детей в семье в России

Руководитель может наказать сотрудника за цветы на рабочем месте

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 1 градус 25 декабря

Эксперты предупредили о резком росте фальшивых сайтов и объявлений с услугами аниматоров

Жителям и гостям столицы напомнили о штрафе за съемку на Красной площади

Представители поколения зумеров все чаще используют нейросеть ChatGPT для получения советов в повседневной жизни. Молодые люди, например, просят искусственный интеллект проанализировать уровень их отношений на основе переписки и фотографий.

Однако, как отмечают эксперты, искусственный интеллект не всегда корректно понимает контекст и может выдавать ошибочные рекомендации. Поэтому к подобным советам специалисты призывают относиться с осторожностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Найда

