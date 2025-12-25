Поколение зумеров стало чаще использовать ChatGPT для советов в повседневной жизни

Представители поколения зумеров все чаще используют нейросеть ChatGPT для получения советов в повседневной жизни. Молодые люди, например, просят искусственный интеллект проанализировать уровень их отношений на основе переписки и фотографий.

Однако, как отмечают эксперты, искусственный интеллект не всегда корректно понимает контекст и может выдавать ошибочные рекомендации. Поэтому к подобным советам специалисты призывают относиться с осторожностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.