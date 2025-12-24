Риелтор Апрелев: скидки за квартиры на первых и последних этажах могут достигать 15%

Покупка квартиры в России может обойтись значительно дешевле, если правильно выбрать месяц для сделки, считают эксперты. Как подготовиться к покупке недвижимости и какие вопросы могут снизить цену, разбиралась Москва 24.

Время для торга

Наиболее привлекательные предложения по приобретению недвижимости зачастую формируются во время сезонного снижения деловой активности на рынке, сообщает газета "Известия". В такие периоды владельцы жилья охотнее идут на переговоры о цене, а компании-застройщики анонсируют специальные условия, рассказал генеральный директор онлайн-агентства недвижимости Михаил Клименков.

Эксперт отметил, что для выбора лучшего момента для сделки важно учитывать несколько факторов: изменение стоимости объектов, общую ситуацию на рынке и доступные программы ипотечного кредитования.

"Согласно данным Росреестра, пик спроса на жилую недвижимость традиционно приходится на осенние месяцы – с сентября по ноябрь. Например, в октябре 2025 года в Москве было зарегистрировано на 16,6% больше сделок, чем в сентябре. В то же время минимальная активность наблюдается в январе-феврале, а также в летний период – с июня по август", – привел данные Михаил Клименков.

Как считает специалист, указанные месяцы создают для потенциальных покупателей возможность получить ощутимую скидку. На рынке вторичного жилья в ситуации низкого спроса собственники, чьи объекты находятся в продаже несколько месяцев, часто готовы снизить цену на 10–15%, чтобы быстрее завершить сделку.



Михаил Клименков генеральный директор онлайн-агентства недвижимости Оптимальными периодами для покупки квартиры с точки зрения цены и возможности торга являются январь-февраль и июль-август, когда низкий спрос дает покупателям преимущество. Осенние месяцы, напротив, характеризуются максимальным спросом и повышением цен, что делает торг менее вероятным.

В сегменте новостроек влияние сезонности, по его словам, проявляется не так ярко, поскольку здесь большую роль играют кредитные предложения банков и маркетинговые акции девелоперов. Последние, как правило, приурочены как раз к периодам снижения спроса – зиме и лету.

Обычно в качестве стимула предлагаются не прямые скидки, а различные бонусы: например, беспроцентная рассрочка, льготный размер платежа в первые годы по ипотеке или выгодные условия на отделочные работы, уточнил Клименков.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский также рассказал, что самым выгодным временем для покупки квартиры в 2026 году может стать лето. По его мнению, к этому моменту рынок начнет выходить из фазы высоких ставок.

"Покупать квартиру в январе или феврале 2026 года может быть рано: ипотечные ставки все еще будут двузначными, а продавцы по инерции будут держать цены", – отметил эксперт.

Он полагает, что к лету ключевая ставка может уверенно снизиться до 12–13%. В этот период, вероятно, традиционно подешевеет ипотека, но цены на жилье еще не успеют вырасти вслед за потенциальным ростом спроса, что создаст благоприятное окно для покупки.

Готовность ко всему

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

При этом основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Москвой 24 усомнился в существовании конкретных месяцев, когда покупка недвижимости обходится значительно дешевле.

По его мнению, гораздо более существенное влияние на ценообразование и переговорный процесс оказывают макроэкономические факторы и индивидуальные условия каждого объекта, а не календарная сезонность.

"Если говорить о вторичном рынке, четкой зависимости между месяцем и предоставлением скидок не наблюдается. Продавцы в подавляющем большинстве случаев взаимодействуют с профессиональными риелторами, которые помогают определить объективную рыночную цену, исходя из текущей конъюнктуры. Если и происходят колебания спроса (например, некоторое снижение активности в летний период), то это не является системным правилом", – отметил риелтор.

Он уточнил, что реальное давление на цену оказывают такие фундаментальные факторы, как изменение ключевой ставки Центробанка или курсов валют. Например, рост ставки через несколько месяцев способен привести к охлаждению спроса, что в итоге может склонить продавца к снижению цены.



Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Это следствие экономических событий, а не календарной цикличности. Также основным индикатором для продавца и его агента является количество просмотров объекта: если их много, цена считается адекватной рынку; если квартира долго не привлекает внимания, это становится веским основанием для скидки.

При этом, пояснил Апрелев, на рынке новостроек ситуация также не подчиняется простому календарю. Политика скидок застройщика зависит от внутренних показателей каждого конкретного проекта: сроков ввода в эксплуатацию, темпов реализации объектов и необходимости продать наименее ликвидные квартиры.

"Некоторые девелоперы действительно проводят активные рекламные кампании с акцентами на выгоду ближе к концу года. Но это следует рассматривать скорее как маркетинговый инструмент для создания ажиотажа, а не как гарантированную возможность получить уникальную скидку именно в ноябре или декабре", – уточнил он.

Гораздо более эффективной стратегией, чем ожидание "правильного" месяца, по словам Апрелева, является тщательная подготовка к переговорам. На вторичном рынке это означает глубокий анализ не только цены, но и самого объекта.

Также необходимо изучить историю объявления, понять, кто представляет интересы продавца, и провести сравнительный анализ с аналогичными предложениями в районе, пояснил он.

"Критически важно детально оценить саму квартиру: состояние ремонта и инженерных систем, этаж (первый или последний этаж могут означать скидку в 15–20 и 10% соответственно), наличие шумных соседей или коммерческих помещений на первом этаже, удаленность от метро, парковочные места, качество управляющей компании и общую инфраструктуру района", – обратил внимание эксперт.

В то же время эти параметры по-разному важны для различных категорий покупателей (семьи с детьми, молодежь, пожилые люди) и формируют реальную потребительскую стоимость объекта, которая может отличаться от заявленной цены.

"На основе этого анализа, а также данных о количестве просмотров строится переговорная позиция. Вести диалог может быть целесообразнее не напрямую с собственником, а через профессионального риелтора, представляющего продавца, который способен донести объективные аргументы", – отметил Апрелев.

Специалист добавил, что на первичном рынке подготовка аналогична: нужно сравнивать условия и цены не только у одного застройщика, но и у нескольких конкурирующих компаний в интересующем районе, анализируя как текущие предложения, так и цены на уже сданные ими объекты.

"Такой комплексный анализ позволяет выйти на переговоры с застройщиком, будучи хорошо подкованным, и аргументированно обсуждать условия сделки", – добавил риелтор.

В итоге успех в получении выгодной цены зависит не от выбора месяца, а от глубины проведенного анализа, понимания рыночной стоимости объекта и умения вести переговоры, подкрепляя свои аргументы конкретными данными и сравнениями, резюмировал Апрелев.