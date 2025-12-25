Синоптики предупредили москвичей о резких скачках атмосферного давления. В течение дня 25 декабря оно упадет сразу почти на 20 единиц – до 740 миллиметров ртутного столба, что является ниже нормы.

В пятницу, 26 декабря, давление еще немного опустится. После небольшой корректировки в воскресенье, 28 декабря, по прогнозам метеорологов, ожидается одна барическая яма, когда атмосферное давление снизится почти до 730 миллиметров ртутного столба.

Специалисты посоветовали метеозависимым людям отказаться от физических нагрузок и провести эти дни в спокойной обстановке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.