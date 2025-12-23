Большинство россиян не хотели бы получить на Новый год сувениры и безделушки

Большинство россиян не хотят получать на Новый год традиционные сувениры, магниты и безделушки. Согласно последним исследованиям, таких среди опрошенных 74%.

Вместо этого люди предпочли бы получить подарочные карты, которые позволяют самостоятельно выбрать подарок.

Чуть более половины респондентов хотели бы в качестве подарка косметику или парфюмерию, каждый третий – билеты на события, поездки или мастер-классы.

Немногим более 30% выбрали бы технику – от наушников до бьюти-девайсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.