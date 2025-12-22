Москва 24 покажет новогодние ролики, сгенерированные с помощью ИИ

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Москва 24 покажет 722 новогодних ролика, созданных командой телеканала совместно с искусственным интеллектом. После боя курантов они будут представлены в виде двухчасового стрима.

Зрители увидят пляшущие стрелки часов, огромный пончик на Красной площади, сводный хор бутербродов, Щелкунчиков, Дедов Морозов и много-много мандаринов. Также их ждут шутки, зажигательные танцы и самый настоящий сказочный абсурд.

Главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев рассказал, что двухчасовой концептуальный стрим представляет собой непрерывный гипнотический поток, посвященный новогодней магии города. Это станет идеальным фоном для новогоднего застолья.

По его словам, проект соответствует ключевому тренду 2025 года – использование искусственного интеллекта (Generative AI) в создании контента, демонстрирующего "новую реальность" в сфере медиа и искусства. Команда телеканала называет такой стрим актуальным и соответствующим духу времени.

Ранее на сайте ВДНХ был запущен спецпроект, объединивший информацию о мероприятиях в честь Нового года, которые пройдут с 29 декабря по 11 января. Посетителей "Новогодних каникул на ВДНХ" ждут фигурные шоу, концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты, кинопоказы и другие активности.

