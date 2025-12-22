Новогодний арт-объект появился на площади Киевского вокзала

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Интерактивный арт-объект в виде ледяного куба появился в преддверии Нового года на площади Киевского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Праздничный арт-объект не только погружает жителей в сказочную новогоднюю атмосферу, но и эффектно демонстрирует проекты строительной отрасли", – цитирует пресс-служба главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Сам куб с надписью "Не трогай, это на Новый год" при нажатии на специальную кнопку визуально "оттаивает" и показывает планы по градостроительному развитию Москвы. Например, в 2026 году планируется открыть Международную академию хоккея Александра Овечкина, Центральный Московский ипподром и станцию "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро.

Арт-объект будет стоять на площади до конца февраля 2026 года в рамках фестиваля "Зима в Москве".

Ранее стало известно, что в районе Замоскворечье установили тематическую новогоднюю ель. Она появилась около выхода из наземного вестибюля станции метро "Третьяковская" в рамках проекта "Зима в Москве". Елка украшена изображениями архитектурных памятников Москвы.

