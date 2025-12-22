Офтальмолог Нозина: статичный режим гирлянд позволит уберечь зрение

Фото: 123RF.com/smolnyi

Статичный режим гирлянды поможет уберечь зрение от негативных последствий, заявила в беседе с Москвой 24 врач-офтальмолог городской поликлиники № 36 Любовь Нозина.

Врач рассказала, что старые или очень дешевые гирлянды, в том числе с лампами накаливания, слишком часто мерцают, из-за чего человек утомляется, появляется рассеянность и головная боль. Также вредят ослепительные гирлянды холодного белого или синего оттенка, направленные прямо в лицо.

"Коротковолновый синий свет, которого много в холодном свечении, обманывает наш мозг, подавляя выработку гормона сна – мелатонина", – указала Нозина.

По ее словам, это нарушает естественные ритмы и мешает заснуть. Поэтому стоит отдавать предпочтение теплому, янтарному или желтоватому свету. Он содержит меньше синего спектра и выглядит уютней.

"Откажитесь от мигающих режимов и стробоскопов <...> простой тест: наведите камеру смартфона на горящую гирлянду. Если на экране побегут полосы или вы увидите сильную пульсацию – от такой модели лучше отказаться", – добавила специалист.

Также стоит правильно размещать гирлянды, чтобы они не светили прямо в зону отдыха. Лучше направить их свет на ветки елки, потолок или стены. В итоге отраженный свет станет создавать мягкое свечение, которое не будет бить в глаза.

"Выключайте гирлянды за 2 часа до сна. Это даст глазам и нервной системе необходимую темноту для полноценного отдыха. Не стоит использовать гирлянды как единственный источник света в темной комнате: резкий контраст утомляет зрение", – сказала Нозина.

Кроме того, нужно чаще смотреть вдаль и делать гимнастику для глаз либо просто чаще моргать во избежание сухости глаз.

Ухудшение зрения может быть вызвано не только процессами цифровизации, но и некоторой косметикой и ношением контактных линз. По данным ВОЗ, не менее 2 миллиардов человек во всем мире страдают нарушениями зрения.

