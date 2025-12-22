Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 18:02

Общество
Главная / Новости /

Офтальмолог Нозина: статичный режим гирлянд позволит уберечь зрение

Офтальмолог рассказала, как уберечь зрение от влияния гирлянд

Фото: 123RF.com/smolnyi

Статичный режим гирлянды поможет уберечь зрение от негативных последствий, заявила в беседе с Москвой 24 врач-офтальмолог городской поликлиники № 36 Любовь Нозина.

Врач рассказала, что старые или очень дешевые гирлянды, в том числе с лампами накаливания, слишком часто мерцают, из-за чего человек утомляется, появляется рассеянность и головная боль. Также вредят ослепительные гирлянды холодного белого или синего оттенка, направленные прямо в лицо.

"Коротковолновый синий свет, которого много в холодном свечении, обманывает наш мозг, подавляя выработку гормона сна – мелатонина", – указала Нозина.

По ее словам, это нарушает естественные ритмы и мешает заснуть. Поэтому стоит отдавать предпочтение теплому, янтарному или желтоватому свету. Он содержит меньше синего спектра и выглядит уютней.

"Откажитесь от мигающих режимов и стробоскопов <...> простой тест: наведите камеру смартфона на горящую гирлянду. Если на экране побегут полосы или вы увидите сильную пульсацию – от такой модели лучше отказаться", – добавила специалист.

Также стоит правильно размещать гирлянды, чтобы они не светили прямо в зону отдыха. Лучше направить их свет на ветки елки, потолок или стены. В итоге отраженный свет станет создавать мягкое свечение, которое не будет бить в глаза.

"Выключайте гирлянды за 2 часа до сна. Это даст глазам и нервной системе необходимую темноту для полноценного отдыха. Не стоит использовать гирлянды как единственный источник света в темной комнате: резкий контраст утомляет зрение", – сказала Нозина.

Кроме того, нужно чаще смотреть вдаль и делать гимнастику для глаз либо просто чаще моргать во избежание сухости глаз.

Ухудшение зрения может быть вызвано не только процессами цифровизации, но и некоторой косметикой и ношением контактных линз. По данным ВОЗ, не менее 2 миллиардов человек во всем мире страдают нарушениями зрения.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика