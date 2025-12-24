В столице объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды

На столицу надвигается метель, снегопад и сильный ветер. Из-за ухудшения погоды в городе объявлен желтый уровень опасности, который начнет действовать уже вечером 25 декабря.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, текущее потепление связано с изменением циркуляции. К выходным снова похолодает до минус 5–9 градусов, а к первой декаде января сугробы могут достичь 15–20 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.