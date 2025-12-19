Владимир Путин рассказал о дальнейших мерах поддержки семей с детьми и молодых родителей. По его словам, рождаемость выросла уже в 25 регионах. Семьям с детьми оказывается комплексная поддержка.

Президент отметил, что в стране сохраняется "Семейная ипотека" по ставке 6% годовых. Теперь в регионах, где мало нового жилья, на нее можно купить квартиру и на вторичном рынке. Пока в программе участвуют 880 городов, но список могут расширить по запросу.

