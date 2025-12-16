"Деньги 24": продажи новогодних елок в России могут завершиться досрочно

Продажи новогодних искусственных елок могут закончиться досрочно. Бизнес столкнулся с волной возвратов. По данным предпринимателей, почти каждая третья купленная елка сдается обратно сразу после праздников.

Из-за этого многие продавцы решили перестраховаться и прекратить продажи за две недели до Нового года, чтобы покупатели не успели вернуть товар 1 января. Для бизнеса возврат означает двойные расходы на доставку и необходимость хранить елку 11 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.