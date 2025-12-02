Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 08:18

Политика

Новый вид соцконтракта для участников СВО появится с 1 января

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО появится в России с 1 января 2026 года, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) Наталия Полуянова.

Соцконтракт представляет собой соглашение между государством и гражданином (или семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В рамках контракта государство предоставляет не только финансовую помощь, но и разрабатывает индивидуальную программу социальной адаптации. Средства по соцконтракту можно направить на открытие бизнеса, развитие подсобного хозяйства, поиск работы или обучение.

Полуянова отметила, что новый вид соцконтракта для бойцов спецоперации можно будет оформить для ведения предпринимательской деятельности и без оценки среднедушевого дохода. Размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей. Деньги также можно направить на обучение или повышение квалификации, уточнила парламентарий.

"Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая "ветвь" соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом", – подчеркнула собеседница агентства.

Депутат назвала эту меру поддержки востребованной. По ее словам, за 9 месяцев этого года заключено свыше 186 тысяч соцконтрактов с охватом более 520 тысяч человек, а с момента введения данной меры ей воспользовались 1,2 миллиона граждан.

В Москве участники, ветераны СВО и члены их семей могут обучиться основам предпринимательства, открыть свое дело и развить его благодаря программе "СВОй бизнес с поддержкой от города". Ее основное преимущество – персональное сопровождение на всех этапах. При этом другие виды поддержки – консультации, обучающие программы, доступ в деловым мероприятиям – сохранятся после открытия бизнеса.

Участники и ветераны СВО из Москвы могут получить помощь специалистов

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика