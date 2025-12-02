Новый вид соцконтракта для участников СВО появится с 1 января

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО появится в России с 1 января 2026 года, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) Наталия Полуянова.

Соцконтракт представляет собой соглашение между государством и гражданином (или семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В рамках контракта государство предоставляет не только финансовую помощь, но и разрабатывает индивидуальную программу социальной адаптации. Средства по соцконтракту можно направить на открытие бизнеса, развитие подсобного хозяйства, поиск работы или обучение.

Полуянова отметила, что новый вид соцконтракта для бойцов спецоперации можно будет оформить для ведения предпринимательской деятельности и без оценки среднедушевого дохода. Размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей. Деньги также можно направить на обучение или повышение квалификации, уточнила парламентарий.

"Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая "ветвь" соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом", – подчеркнула собеседница агентства.

Депутат назвала эту меру поддержки востребованной. По ее словам, за 9 месяцев этого года заключено свыше 186 тысяч соцконтрактов с охватом более 520 тысяч человек, а с момента введения данной меры ей воспользовались 1,2 миллиона граждан.

В Москве участники, ветераны СВО и члены их семей могут обучиться основам предпринимательства, открыть свое дело и развить его благодаря программе "СВОй бизнес с поддержкой от города". Ее основное преимущество – персональное сопровождение на всех этапах. При этом другие виды поддержки – консультации, обучающие программы, доступ в деловым мероприятиям – сохранятся после открытия бизнеса.