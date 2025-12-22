В России первые результаты по замедлению старения ожидаются к 2027 году

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Первые результаты по замедлению старения могут быть получены в России к 2027 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании российского кабмина, передает ТАСС.

Голикова уточнила, что российские ученые активно выявляют причины старения и пытаются найти методы для его замедления. Она указала, что научные исследования проводятся в рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья".

По словам вице-премьера, к 2030-му планируется усовершенствовать процесс доставки жителей сел старшего возраста в медучреждения, нарастить количество геронтологических коек в больницах, а также расширить использование телемедицинских консультаций по геронтологии.

Помимо этого, Голикова поделилась планами по привлечению волонтеров серебряного возраста к проектам по наставничеству детей и подростков. Также в сфере охраны здоровья в следующем году предусмотрены программы по развитию медицины здорового долголетия, а также по обновлению центров здоровья.

Вице-премьер заявила о планах по увеличению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением. Она напомнила, что в прошлом году диспансеризацию прошли примерно 25 миллионов пожилых россиян.

"Под диспансерным наблюдением находятся более 90% тех, у кого выявлены соответствующие заболевания, и мы этот уровень должны обеспечить и до 2030 года", – заключила Голикова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению, сделав новым приоритетом увеличение продолжительности здоровой жизни. По его словам, ранее приоритетом было продление продолжительности жизни, лечение хронических заболеваний, а сейчас – замедление развития болезни или нивелирование этого фактора.

Глава Минздрава привел в пример инфаркт миокарда, который может развиваться 20–30 лет. Ключевой задачей современной медицины министр назвал раннюю диагностику и предотвращение острых состояний, а не борьбу с их последствиями. Добиваться этих целей планируется в том числе с помощью цифровых помощников, отметил Мурашко.

