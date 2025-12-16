Daily Mail: причиной признаков старения может быть дефицит витаминов и минералов

Фото: 123RF.com/konstantinraketa

Некоторые воспринимают симптомы, связанные с дефицитом витаминов и минералов, за старение. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail, который получил комментарий от врача Эмили Лиминг.

Специалист рассказала, что из-за нехватки витамина В12 человек чувствует постоянно усталость, его концентрация ухудшается, появляется одышка. При этом врач напомнила, что данный микроэлемент играет важную роль в работе мозга, поэтому его недостаток в организме может привести к нарушению памяти, что часто воспринимают за деменцию.

Лиминг рекомендовала употреблять растительное молоко, говядину, яйца и лосось, чтобы восполнить дефицит витамина В12. Также эксперт связала быструю утомляемость, снижение концентрации, одышку и ощущение холода с нехваткой железа. В этом случае врач заявила о необходимости корректировки питания и включения в рацион биологических добавок.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупреждал, что прием БАДов без назначения врача может быть опасен для здоровья. Он уточнил, что добавки не следует считать лекарствами, так как они не помогут вылечить болезнь. Злоупотребление БАДами способно привести к перегрузу выделительной системы, из-за чего пострадают почки и печень, подчеркнул специалист.

