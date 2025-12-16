Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 09:59

Общество
Главная / Новости /

Daily Mail: причиной признаков старения может быть дефицит витаминов и минералов

Врачи раскрыли способ противодействия старению

Фото: 123RF.com/konstantinraketa

Некоторые воспринимают симптомы, связанные с дефицитом витаминов и минералов, за старение. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail, который получил комментарий от врача Эмили Лиминг.

Специалист рассказала, что из-за нехватки витамина В12 человек чувствует постоянно усталость, его концентрация ухудшается, появляется одышка. При этом врач напомнила, что данный микроэлемент играет важную роль в работе мозга, поэтому его недостаток в организме может привести к нарушению памяти, что часто воспринимают за деменцию.

Лиминг рекомендовала употреблять растительное молоко, говядину, яйца и лосось, чтобы восполнить дефицит витамина В12. Также эксперт связала быструю утомляемость, снижение концентрации, одышку и ощущение холода с нехваткой железа. В этом случае врач заявила о необходимости корректировки питания и включения в рацион биологических добавок.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупреждал, что прием БАДов без назначения врача может быть опасен для здоровья. Он уточнил, что добавки не следует считать лекарствами, так как они не помогут вылечить болезнь. Злоупотребление БАДами способно привести к перегрузу выделительной системы, из-за чего пострадают почки и печень, подчеркнул специалист.

Эксперты рассказали, смогут ли продукты заменить прием витаминов

Читайте также


общество

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика