Зумеры заявили, что не будут задерживаться на одном рабочем месте больше года

Зумеры не собираются задерживаться на одном рабочем месте больше года. По данным New York Post, почти 60% молодых людей изначально считают свою работу временной. Половина опрошенных планирует написать заявление об увольнении уже в этом году.

При этом многие перестают работать в офисах ради фриланса и случайных подработок. Каждый третий уходит без предупреждений и отработок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.