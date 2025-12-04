Фрилансеры старшего поколения стали более востребованными в Москве

Рынок труда в Москве становится гибче: все больше людей выбирают фриланс, сочетая востребованные навыки со свободным графиком. За десять месяцев этого года количество внештатных работников в возрасте 45–54 лет выросло на 9%. Вместе со специалистами старше 55 лет они уже занимают пятую часть этого сегмента.

При этом молодежь также активно идет во фриланс, число "вольных" специалистов до 24 лет увеличилось почти в 1,5 раза. Однако, как отмечают юристы, такая форма занятости не дает трудовых гарантий. Фрилансерам приходится самостоятельно платить налоги и вести несколько проектов одновременно для устойчивого заработка.

