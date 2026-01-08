Форма поиска по сайту

08 января, 09:15

Общество

Материнский капитал за двух детей увеличат до 974 тысяч рублей

Размер материнского капитала для семей с двумя детьми будет увеличен до 974 тысяч рублей. Изменения вступят в силу 1 февраля 2026 года. Повышение коснется в том числе тех семей, кто уже получил выплату, но еще не использовал средства.

После индексации размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, превысит 737 тысяч рублей. Для семей, которые уже получали выплату на первенца после 2020 года, при рождении второго ребенка положена доплата в размере почти 237 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

