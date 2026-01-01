С 1 января 2026 года увеличивается минимальный размер оплаты труда

С нового года в России вступают в силу изменения в ключевых социально-экономических сферах. Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличивается и составит 27 093 рубля.

В Москве этот показатель достигает почти 40 тысяч рублей. С 1 февраля почти на 7% вырастет материнский капитал: выплата на первого ребенка превысит 730 тысяч рублей, а на второго составит около 1 миллиона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.