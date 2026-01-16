Форма поиска по сайту

16 января, 06:45

Общество

Более 1,2 млн раз школьники и учителя воспользовались подборкой "Подготовка к ЕГЭ" в МЭШ

Подборка "Подготовка к ЕГЭ" образовательной платформы "Московская электронная школа" (МЭШ) становится все популярнее. Только в прошлом году столичные школьники и учителя воспользовались ей более 1,2 миллиона раз. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что это в 2 раза больше, чем в 2024 году. Самыми востребованными направлениями стали – русский язык, профильная математика и информатика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

