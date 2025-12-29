В России предложили ввести штрафы за оскорбление школьных учителей

Депутаты ГД предложили ввести в РФ административную ответственность для учеников, оскорбляющих школьных учителей. Инициатива предусматривает штрафы за унижение педагогов, в том числе за съемку издевательств на видео и последующую публикацию таких материалов в Сети.

В Думе считают, что правовая незащищенность учителей приводит к оттоку кадров из школ. Отмечается, что основной целью поправок является не наказание, а предотвращение конфликтов и защита авторитета педагогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.