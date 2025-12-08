В Госдуме предложили дополнить уголовный кодекс статьей о психологическом насилии

В России могут дополнить уголовный кодекс статьей о психологическом насилии. С таким предложением выступили в Госдуме. По мнению авторов инициативы, эмоциональное воздействие также стоит признавать отягчающим обстоятельством.

Основные формы психического насилия – это угрозы, шантаж, психическое принуждение, оскорбление, жестокое обращение, унижение и какое-либо воздействие, причиняющее вред психическому здоровью или свободе. По словам законодателей, также необходимо расширять это понятие, так как действующая трактовка не учитывает то психологическое насилие, которое применяется, например, в ходе сделки, где мошенники вводят продавца вторичного жилья в заблуждение.

