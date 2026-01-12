Собянин: в районе Коммунарка открылась новая школа

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 в Коммунарке на улице Александры Монаховой. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи учеников. В нем оборудованы современные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, медиатека и спортивные залы.

Как отметил директор школы Дмитрий Плужников, здание имеет форму буквы "Г" и два отдельных входа для младших и старших классов. На территории школы обустроен спортивный кластер с площадками для игр и сдачи норм ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.