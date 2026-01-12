Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: в районе Коммунарка открылась новая школа

Собянин: в районе Коммунарка открылась новая школа

Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 338 в Коммунарке

Сергей Собянин: лыжно-биатлонная трасса открылась в "Лужниках"

Собянин: началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв метров

Собянин: открыт первый городской зарядный комплекс для электромобилей

Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве

Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве

Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 в Коммунарке на улице Александры Монаховой. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи учеников. В нем оборудованы современные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, медиатека и спортивные залы.

Как отметил директор школы Дмитрий Плужников, здание имеет форму буквы "Г" и два отдельных входа для младших и старших классов. На территории школы обустроен спортивный кластер с площадками для игр и сдачи норм ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловДиана Жукова

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика