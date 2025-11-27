"Новости дня": обновленная школа открылась для детей Тверского района в Москве

В Тверском районе Москвы на Тихвинской улице открыли обновленную школу в историческом здании. Теперь это многофункциональный образовательный центр, где созданы все условия для раскрытия талантов каждого ребенка.

Ученики могут углубленно изучать точные науки в современных физико-математических классах или развивать критическое мышление в гуманитарных. Для этого оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеку.

