27 ноября, 12:05Город
"Новости дня": обновленная школа открылась для детей Тверского района в Москве
В Тверском районе Москвы на Тихвинской улице открыли обновленную школу в историческом здании. Теперь это многофункциональный образовательный центр, где созданы все условия для раскрытия талантов каждого ребенка.
Ученики могут углубленно изучать точные науки в современных физико-математических классах или развивать критическое мышление в гуманитарных. Для этого оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеку.
