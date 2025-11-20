"Новости дня": в Москве построят 7 инновационных колледжей

В Москве планируется строительство 7 инновационных колледжей, где студенты смогут приступить к изучению профессии с первого курса. Они будут получать практические навыки под руководством наставников, которых им предоставят партнеры-работодатели.

Это позволит выпускникам приходить в компании уже подготовленными специалистами. Кроме того, в Москве будет модернизировано и создано около 600 учебных мастерских и лабораторий, оснащенных современным оборудованием.

Подробнее – в программе "Новости дня".