20 ноября, 02:35

"Новости дня": в Москве построят 7 инновационных колледжей

"Новости дня": в Москве построят 7 инновационных колледжей

"Интервью": Елена Пахомова – о специализированном образовании в искусстве

Новости социального блока Москвы

Сергей Собянин: семь инновационных колледжей будет построено в Москве

Число детей на домашнем обучении в России выросло в 5 раз за 5 лет

Новая система обучения в вузах стартует в России со следующего года

Профориентационные мероприятия проведут для школьников Москвы в центре "Моя карьера"

Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования

Почти 12 тысяч школьников проходят обучение в предпрофессиональных классах Москвы

Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

В Москве планируется строительство 7 инновационных колледжей, где студенты смогут приступить к изучению профессии с первого курса. Они будут получать практические навыки под руководством наставников, которых им предоставят партнеры-работодатели.

Это позволит выпускникам приходить в компании уже подготовленными специалистами. Кроме того, в Москве будет модернизировано и создано около 600 учебных мастерских и лабораторий, оснащенных современным оборудованием.

Подробнее – в программе "Новости дня".

