15 ноября, 06:00

Город

"Новости дня": тренинги личностного роста проходят в центре "Моя карьера" в Москве

"Новости дня": тренинги личностного роста проходят в центре "Моя карьера" в Москве

Весь ноябрь в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского в Москве проводят тренинги личностного роста. Особое внимание уделяют программам для женщин. На занятиях раскрывают секрет: как совмещать бизнес с семьей, помогают преодолеть страхи и вернуться к работе, например, после декрета.

Кроме того, педагоги проводят тренинги для самозанятых. Они рассказывают, как найти подход к любому клиенту, правильно с ним вести диалог. Углубиться в эту тему помогут и занятия по эмоциональному интеллекту. Общая программа завершится в конце ноября мастер-классом по повышению уверенности в себе и внутренней мотивации.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
