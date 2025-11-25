Сергей Собянин: в Раменках открылся новый образовательный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный комплекс на 425 мест открылся этой осенью в Раменках, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, здание работает с 1 сентября. Туда ходят дети, которые проживают в районе. Также он будет востребован у тех, кто переехал по реновации.

Четырехэтажное строение возвели на улице Светланова по Адресной инвестпрограмме. В нем два блока: детский сад на 125 воспитанников и школа на 300 учеников.

В дошкольном отделении сделали просторный вестибюль, уютные группы и физкультурный зал. В школе оборудовали учебные кабинеты, IT-полигон и лабораторно-исследовательский комплекс, спортзал и актовый зал, медиатеку и зоны отдыха.

На территории комплекса для дошкольников есть 5 игровых площадок, а для ребят постарше – полноценное спортивное ядро.

"Работы по созданию социальной инфраструктуры в районе продолжаются. К примеру, инвесторы возводят там образовательные комплексы для 550 и 2 050 детей", – добавил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о детсаде, который возведут в Коммунарке. Учреждение будет рассчитано на 250 мест. Внутри здания разместятся 10 групп, пищеблок, медпункт, физкультурный и музыкальный залы. Интерьер будет предполагать белые стены с витражными стеклянными дверями и перегородками.